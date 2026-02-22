Re Carlo la promessa a Beatrice e Eugenia dopo l’arresto del padre Andrea

Re Carlo ha fatto una promessa a Beatrice e Eugenia dopo l’arresto del padre Andrea, avvenuto il 19 febbraio. La decisione di coinvolgere le figlie nasce dalla preoccupazione per il loro benessere, dopo che il loro padre è stato fermato per comportamenti scorretti in pubblico. L’episodio ha scosso la famiglia reale, portando il re a manifestare pubblicamente il suo sostegno alle figlie. La vicenda rimane sotto i riflettori dei media.

Lo scorso 19 febbraio, l’ormai ex Principe Andrea è stato arrestato – e poi rilasciato circa 11 ore dopo – con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio. Si teme che il fratello di Re Carlo, un tempo inviato commerciale per il Regno Unito, abbia condiviso informazioni confidenziali con Jeffrey Epstein, l’imprenditore suicida colpevole di abusi sessuali e tratta di esseri umani. È tra i più grandi scandali che abbiano colpito la Corona d’Inghilterra e, mentre il Re collabora con il Governo per una legge che privi Andrea del diritto di successione al trono, si teme per il destino delle figlie Beatrice e Eugenia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Eugenia e Beatrice di York stanno usando due modalità opposte per gestire la relazione con il padre Andrea dopo gli scandaliEugenia e Beatrice di York stanno adottando due approcci opposti nel rapporto con il padre Andrea, dopo gli scandali che hanno coinvolto il loro genitore.

Con l'arresto di Andrea, i Windsor devono prendere posizione. E per Zara e Mike Tindall schierarsi contro Eugenia e Beatrice non è facile: ecco perchéIl caso Epstein ha portato all’arresto di Andrea Windsor, causando tensioni tra i membri della famiglia reale.

