GRANDE FRATELLO | I PRIMI CONCORRENTI VIP DEL REALITY DI CANALE 5 ANTEPRIMA

Grande Fratello tornerà a marzo su Canale 5, così come ufficializzato da Mediaset. Al timone il ritorno di Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini. E il cast? I primi nomi ve li svela in anteprima BubinoBlog. Parliamo innanzitutto della showgirl Antonella Elia, già concorrente del GF Vip 2020-2021 con Signorini. Il secondo vip che varcherà la porta rossa sarà Raimondo Todaro, noto al pubblico come maestro di Ballando con le Stelle e prof di Amici di Maria De Filippi. Altri articoli sul Grande Fratello UFFICIALE! CANALE 5: GRANDE FRATELLO VIP CON ILARY BLASI E NUOVA FORMULA L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

