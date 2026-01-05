Venezuela Orbàn | Grazie all' azione di Trump l' energia costerà meno

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha commentato l’azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, ritenendola un evento positivo per i mercati energetici globali. Orbán ha sottolineato che questa operazione potrebbe contribuire a ridurre i costi dell’energia, evidenziando come le decisioni internazionali possano influenzare il prezzo delle risorse energetiche e i mercati europei.

Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha dichiarato che l’operazione militare statunitense in Venezuela, che ha deposto il presidente del Paese, Nicolás Maduro, è stata una “buona notizia” per l’Ungheria, visti i potenziali effetti positivi dell’azione sui mercati energetici mondiali. Intervenendo in una conferenza stampa a Budapest, Orbán, stretto alleato del presidente statunitense Donald Trump, ha affermato che, presi insieme, gli Stati Uniti e il Venezuela potrebbero controllare dal 40% al 50% delle riserve petrolifere globali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

