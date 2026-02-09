Iren e Statkraft | accordo PPA da 400 GWh per energia eolica verso una transizione più verde e resiliente in Italia

Iren e Statkraft hanno firmato un nuovo accordo per l’acquisto di energia eolica. L’intesa prevede una fornitura di 400 GWh di energia rinnovabile, puntando a rendere più verde e resistente il sistema energetico italiano. La collaborazione tra le due aziende si intensifica, segnando un passo importante nella transizione verso fonti più sostenibili.

Iren e Statkraft rafforzano la loro collaborazione nel settore delle energie, siglando un nuovo accordo PPA (Power Purchase Agreement) per la fornitura di energia eolica. L’operazione, annunciata il 9 febbraio 2026, prevede la fornitura di 400 GWh di energia rinnovabile e consolida la partnership strategica avviata tra le due società nel gennaio 2025, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica in Italia. Un ulteriore passo avanti nella sinergia tra Iren e Statkraft, due protagonisti della transizione energetica italiana. Il nuovo accordo, incentrato sull’energia eolica, amplia lo spettro della collaborazione già avviata con il precedente PPA dedicato alla fonte solare.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Iren Statkraft Estra sottoscrive un Corporate PPA con Statkraft per la fornitura di energia rinnovabile Estra ha firmato un accordo con Statkraft, il gigante europeo dell’energia rinnovabile. In Cina creata la turbina eolica volante più potente, genera 1 MV di energia In Cina è stata presentata la S1500, una turbina eolica volante che si distingue per la sua potenza e dimensione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Iren Statkraft Argomenti discussi: Accordo tra Iren Mercato e Statkraft per fornitura di energia eolica; Iren e Statkraft: nuovo asse sull'eolico per accelerare la transizione energetica; Iren amplia acquisto di rinnovabili da Statkraft, 400 Gigawatt; Ue pronta al dietrofront sull’Ets. Ecco come cambierà. Iren e Statkraft consolidano la partnership strategica: nuovo PPA per l’energia eolicaIren e Statkraft annunciano la firma di un nuovo contratto PPA per la fornitura di energia elettrica da fonte eolica. rinnovabili.it Iren, sottoscritto il secondo accordo PPA con Statkraft per l’acquisto di energia eolicaBufo (Iren): L’accordo siglato segna l'evoluzione di un percorso strategico che vede Iren e Statkraft collaborare per una transizione energetica concreta ... affaritaliani.it Iren amplia acquisto di rinnovabili da Statkraft, 400 Gigawatt. Firmato nuovo contratto Power Purchase Agreement di eolico #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.