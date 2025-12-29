Alluvione sfiorata | fortuna o lezione imparata? Non è stato un evento eccezionale Scelte assurde e opere mancate

L’alluvione sfiorata a Ravenna nel dicembre 2025 evidenzia come scelte e interventi mancati possano mettere a rischio comunità vulnerabili. Sebbene l’acqua sia arrivata, questa volta si è fermata, offrendo un’opportunità di riflessione sulle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Un episodio che invita a valutare le responsabilità e le strategie per tutelare il territorio e la popolazione in futuro.

Ravenna, 29 dicembre 2025 –  Ancora una volta l’acqua arriva, fa paura, ma stavolta si è fermata. Tra la vigilia e Natale il Faentino e la Bassa Romagna hanno vissuto ore di tensione per una piena che poteva trasformarsi in disastro. È stata fortuna, oppure il sistema ha retto? A rispondere è Claudio Miccoli, geologo ed ex dirigente della Difesa del suolo regionale, voce critica e fuori dal coro, oggi tra gli esperti chiamati a supportare la Commissione parlamentare sul dissesto idrogeologico. Case vicino al Senio, il sindaco di Castel Bolognese: “L’area abitata di via Casale andrebbe delocalizzata” Si può parlare di un’ennesima alluvione sfiorata? “I dati dicono che non siamo di fronte a un evento eccezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

