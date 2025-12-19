Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Richiede comune responsabilità una politica energetica che assicuri autonomia strategica. Su questo piano molto è stato fatto. Il futuro richiederà impegni ulteriori sia nell'approvvigionamento, sia nella diversificazione delle fonti, ferme restando le ineludibili esigenze di transizione ecologica. Soprattutto considerando la crescente domanda di energia, dovuta anche all'impatto delle nuove tecnologie e alle altissime esigenze energetiche dei sistemi di intelligenza artificiale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia: Mattarella, 'autonomia strategica ed esigenze transizione ecologica'

Leggi anche: Confindustria Energia, Brusco “Autonomia strategica Ue tema prioritario”

Leggi anche: Transizione ecologica ed energie rinnovabili, siglata l'intesa tra Cia e Legacoop

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Autonomia strategica L’era dell’indipendenza europea deve diventare irreversibile, dice Von der Leyen.

Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: energia, AI e partenariato strategico - Hub, poi Baku per l’incontro con il presidente azero Ilham Aliyev Nel secondo giorno di visite ufficiali in ... panorama.it

Euronext favorisce i dipendenti delle sue borse in Francia e Danimarca che diventano riservisti delle forze armate. Ecco come - L’iniziativa rientra nel progetto su Energia, Sicurezza e Geostrategia, il «Nuovo Esg» (Energy, Security and Geostrategy) per rafforzare l’autonomia strategica europea. milanofinanza.it

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di #Bruxelles, ha ricevuto al #Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia #Meloni. Presenti all'inco - facebook.com facebook