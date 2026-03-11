Energia economia sicurezza e ambiente | lettera aperta di Rosalba Giugni presidente di Marevivo

Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, ha pubblicato una lettera aperta in cui affronta temi quali energia, economia, sicurezza e ambiente. Nel testo si sottolinea come questi aspetti, fondamentali per il paese, siano spesso messi in secondo piano in un contesto caratterizzato da disordini, conflitti e la perdita di diritti conquistati in quasi ottant’anni di democrazia e cooperazione internazionale.

Energia economia, sicurezza e ambiente. Parole che oggi sembrano utopiche in un mondo segnato da disordine, conflitti e perdita di diritti costruiti in quasi ottant’anni di democrazia e cooperazione internazionale. Tra i fattori di questo cambiamento di paradigma, la produzione di energia è certamente uno dei principali. Per questo ribadiamo l’urgenza di una transizione verso fonti pulite. La guerra in Iran e le tensioni nel Golfo stanno già colpendo i mercati energetici globali: il petrolio ha sfiorato i 100 dollari al barile e l’incertezza sulle forniture ha spinto al rialzo gas ed elettricità in Europa, alimentando i timori legati allo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

