La Fiamma Olimpica illumina il Vesuvio Lo sponsor Coca-Cola sceglie Marevivo | Raffaella Giugni tedofora

La Fiamma Olimpica illumina il maestoso Vesuvio, simbolo di passione e tradizione. Coca-Cola, partner ufficiale dei Giochi di Milano Cortina 2026, conferma il suo impegno per l’ambiente scegliendo Marevivo come protagonista di questo momento speciale. Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo, rappresenta con orgoglio la sostenibilità e l’attenzione verso il nostro patrimonio naturale durante il suggestivo percorso della torcia olimpica.

Coca-Cola, presenting partner del Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, annuncia la partecipazione di Raffaella Giugni, segretario generale della Fondazione Marevivo, come tedofora in uno dei momenti più suggestivi del percorso. L’appuntamento è fissato per il 22 dicembre allo Yacht Club di Marina di Stabia, dove Giugni accenderà il Braciere del Viaggio della Fiamma Olimpica sull’eliporto, con il mare e il Vesuvio a fare da sfondo. La scelta di Raffaella Giugni rientra nella volontà di Coca-Cola di valorizzare persone e storie capaci di generare un impatto positivo sui territori e sulle comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

