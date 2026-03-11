Enel | 3.730 colonnine in 5 regioni il Sud si sveglia

Enel ha completato l’installazione di 3.730 colonnine di ricarica in cinque regioni italiane, seguendo le tappe del primo bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le nuove infrastrutture sono state messe in funzione nel corso degli ultimi mesi, con un focus particolare nelle aree del Sud Italia. Il progetto interessa diverse città e zone rurali, ampliando la rete di punti di ricarica disponibili.

Enel ha portato a termine le installazioni previste dal primo bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, portando in servizio 3.730 nuovi punti di ricarica rapida distribuiti su cinque regioni italiane. Questa infrastruttura, finanziata con contributi a fondo perduto fino al 40% dei costi, rappresenta un passo concreto verso l’obiettivo finale di raggiungere circa 5.000 colonnine entro la fine del 2026. La distribuzione geografica non è casuale ma risponde a una logica precisa: Roma ospita il maggior numero di stazioni con 396 unità, seguita da Napoli con 298, mentre Milano conta 227 punti strategici. L’intervento copre Campania, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia, colmando parzialmente quel divario infrastrutturale che vedeva il 57% della rete nazionale concentrato al Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

