Scossa all’alba sullo Ionio | la terra si muove e il Sud si sveglia di soprassalto Interviene la protezione civile

Questa mattina, lo Ionio è stato interessato da un terremoto che si è verificato poco prima delle sei, provocando vibrazioni sulla costa calabrese e nello Stretto. L’evento, breve ma intenso, ha svegliato molte persone e ha richiesto l’intervento della protezione civile per valutare eventuali conseguenze e garantire la sicurezza della popolazione.

C'è stato un terremoto che ha fatto vibrare il cuore dello Ionio poco prima delle sei, un colpo secco durato pochi secondi ma sufficiente a strappare dal sonno migliaia di persone tra la costa della Calabria e lo Stretto. I telefoni hanno iniziato a suonare, le finestre a tremare e il brusio tipico dei risvegli forzati si è allargato tra i palazzi, mentre la scossa lasciava nell'aria quella strana sensazione di movimento trattenuto, come se il mare avesse trattenuto il fiato per poi restituirlo contro la terraferma. A Reggio Calabria l'onda sismica si è fatta sentire con chiarezza, segnalata da tanti che hanno avvertito il letto oscillare o i lampadari muoversi, mentre sull'altra sponda dello Stretto, a Messina, i risvegli improvvisi sono stati altrettanto frequenti.

