ladri di rame a villaggio prenestino rubati i cavi delle colonnine di ricarica di enel x

A Villaggio Prenestino, i cavi delle colonnine di ricarica Enel X a Colle degli Abeti e Ponte Di Nona sono stati trafugati, creando disagi per i possessori di veicoli elettrici. Il furto di rame ha lasciato senza energia le stazioni di ricarica, rendendo più complicato il rifornimento per chi utilizza auto elettriche nella zona.

Colle degli Abeti, Villaggio Prenestino, Ponte Di Nona. Chi ha un'auto elettrica troverà non poche difficoltà a "fare il pieno". Sono state infatti vandalizzate le colonnine di ricarica rapida di Enel X su via Fosso Scilicino e via Balsorano.

