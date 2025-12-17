Ladri di rame a Villaggio Prenestino rubati i cavi delle colonnine di ricarica di Enel X

A Villaggio Prenestino, i cavi delle colonnine di ricarica Enel X a Colle degli Abeti e Ponte Di Nona sono stati trafugati, creando disagi per i possessori di veicoli elettrici. Il furto di rame ha lasciato senza energia le stazioni di ricarica, rendendo più complicato il rifornimento per chi utilizza auto elettriche nella zona.

© Romatoday.it - Ladri di rame a Villaggio Prenestino, rubati i cavi delle colonnine di ricarica di Enel X Colle degli Abeti, Villaggio Prenestino, Ponte Di Nona. Chi ha un'auto elettrica troverà non poche difficoltà a "fare il pieno". Sono state infatti vandalizzate le colonnine di ricarica rapida di Enel X su via Fosso Scilicino e via Balsorano.Vandalizzate le colonnine di ricarica di Enel X

