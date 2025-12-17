Le nuove Fate azzurre | Giulia Perotti e Emma Fioravanti si raccontano a Ginnasticomania

Scopri le nuove stelle della Ginnastica Artistica italiana: Giulia Perotti e Emma Fioravanti si raccontano in un'intervista esclusiva su Ginnasticomania. In questa puntata speciale, Chiara Sani ci porta dietro le quinte del Grand Prix, svelando i sogni e le ambizioni di queste giovani promesse azzurre. Un'occasione imperdibile per conoscere da vicino le future protagoniste della ginnastica italiana e il loro percorso verso il successo.

Nuovo appuntamento con Ginnasticomania In questa puntata speciale, Chiara Sani ci porta dietro le quinte del Grand Prix di Ginnastica Artistica, per incontrare due delle Fate più giovani e promettenti della Nazionale italiana? Giulia Perotti, fresca campionessa italiana assoluta, è stata una delle protagoniste del trionfo azzurro agli Europei di Lipsia, culminato con la medaglia d'oro a squadre. Accanto a lei Emma Fioravanti, anche lei oro europeo a squadre e talento esplosivo al corpo libero, dove ha conquistato uno splendido bronzo al Trofeo Internazionale di Jesolo.

