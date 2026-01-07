Tara Dragas, ginnasta italiana di 18 anni, si distingue per il suo talento e determinazione. Nata con una forte passione per la ginnastica ritmica, ha raggiunto importanti risultati a livello internazionale, tra cui medaglie alla World Cup 2025. Questa giovane atleta rappresenta un esempio di impegno e potenzialità per il futuro dello sport italiano. Scopri di più sulla sua carriera e i suoi sogni olimpici in questa puntata di Ginnasticomania.

La nuova puntata di Ginnasticomania ha una protagonista speciale: Tara Dragas, 18 anni, talento purissimo e astro nascente della ginnastica ritmica italiana Alla Finale di World Cup 2025, Tara ha illuminato la scena internazionale conquistando l’oro nella finale al nastro e il bronzo alla palla, risultati che la proiettano stabilmente tra le grandi del panorama mondiale. Un dato rende le sue imprese ancora più straordinarie: è stata l’unica atleta in finale a non aver ancora partecipato a un’Olimpiade, segnale evidente di un potenziale enorme e di un futuro tutto da scrivere. Ai microfoni di Chiara Sani, Tara Dragas racconta il suo percorso, svelando l’atteggiamento mentale giusto per esprimere al massimo il proprio talento, affrontare la pressione delle grandi competizioni e trasformare i sogni in obiettivi concreti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tara Dragas, l’oro del futuro: talento, mentalità e sogni olimpici | Ginnasticomania

Leggi anche: Alice D’Amato a Ginnasticomania: tra sogni, ritrovata leggerezza e forza di volare

Leggi anche: A VERONA LA SCUOLA SEGALA ACCENDE I SOGNI OLIMPICI E PARALIMPICI

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tara Dragas, l’oro del futuro: talento, mentalità e sogni olimpici | Ginnasticomania - La nuova puntata di Ginnasticomania ha una protagonista speciale: Tara Dragas, 18 anni, talento purissimo e astro nascente della ginnastica ritmica ... oasport.it