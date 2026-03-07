Le accuse a René Redzepi rivelano un sistema tossico

Le accuse contro René Redzepi riguardano un presunto sistema tossico all’interno del suo ristorante. Finora si erano diffuse solo voci e testimonianze, ma ora un’inchiesta pubblicata dal New York Times ha portato alla luce dettagli che coinvolgono direttamente il noto chef e i suoi collaboratori. La vicenda si concentra su presunti comportamenti e dinamiche interne all’ambiente di lavoro.

Un'inchiesta del New York Times raccoglie le testimonianze di decine di ex dipendenti del ristorante danese Noma, che raccontano episodi di violenza fisica e psicologica avvenuti negli anni passati. Lo chef riconosce comportamenti sbagliati ma contesta alcune ricostruzioni. La vicenda riapre il dibattito sulle condizioni di lavoro nel fine dining Finora era solo voci, e testimonianze, ma tutto cambia con l'inchiesta pubblicata dal New York Times che riporta una serie di accuse rivolte a René Redzepi, lo chef che ha fondato e guidato Noma a Copenaghen, ristorante più volte indicato tra i migliori al mondo e simbolo della cosiddetta New Nordic Cuisine.