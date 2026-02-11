L’Emilia Romagna sostenga la proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi
Questa mattina a Colorno si sono riaccese le polemiche sui cani potenzialmente pericolosi. Dopo l’incidente di ieri, dove un cagnolino è stato ucciso e il proprietario ferito nel tentativo di salvarlo, molti chiedono che l’Emilia Romagna approvi una legge più severa. La tragedia ha portato sotto i riflettori un problema che da tempo resta irrisolto. Ora si aspetta una presa di posizione concreta dalle autorità locali e regionali.
“Quanto accaduto a Colorno, dove un cagnolino è stato ucciso durante una normale passeggiata serale e il proprietario è rimasto ferito nel tentativo di salvarlo, è un fatto grave che riporta al centro un tema che da tempo chiediamo di affrontare in modo serio: la gestione di alcune tipologie di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
