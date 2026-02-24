Mattarella a Niscemi | emergenza frana visita simbolo tra sfollati

Mattarella si trova a Niscemi a causa dell'emergenza frana che ha costretto molte famiglie a lasciare le loro case. Durante la visita, ha incontrato alcuni sfollati nel punto di raccolta e ha ascoltato le loro storie. Un elicottero sorvola la zona, evidenziando la portata del problema. La sua visita, breve ma significativa, si concentra sulle condizioni di chi vive in questa area colpita dal dissesto. La situazione rimane ancora critica.

Mattarella a Niscemi: la visita lampo tra sfollati e emergenza frana. Un elicottero sorvola i cieli di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con a bordo il presidente della Sergio Mattarella. È la mattina del 23 febbraio 2026, e il Capo dello Stato ha scelto di fare una visita a sorpresa in un territorio segnato da una recente frana. L’elicottero, prima di atterrare, compie un giro sull’area colpita, offrendo a Mattarella una visione aerea dei danni causati dall’evento naturale. La frana ha lasciato segni profondi nel territorio, costringendo molte famiglie a lasciare le loro case. Mattarella, una volta atterrato, si dirige verso il centro del paese per incontrare il sindaco Massimiliano Conti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante la visita a Niscemi il Presidente Sergio Mattarella è stato fermato da una madre che nel 2025 ha perso la figlia Aurora, 9 anni, in un incidente sulla Sp11, arteria già segnata da altri sinistri. "La stimo, ma faccia presto", ha detto con la voce rotta dall’em x.com

