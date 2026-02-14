Napoli – Roma occhio alle sue condizioni | possibile forfait?

Domani sera, Napoli e Roma si sfideranno in una partita cruciale per la qualificazione in Champions League. La partita si gioca a causa della posizione in classifica di entrambe le squadre, con gli azzurri che cercano di consolidare il loro vantaggio. Tuttavia, il Napoli potrebbe dover fare i conti con le condizioni di uno dei suoi giocatori chiave, che potrebbe saltare l'incontro. La presenza di questa stella dipende dai risultati degli ultimi allenamenti, che hanno evidenziato alcuni fastidi muscolari.

Domani sera andrà in scena Napoli-Roma, sfida molto importante chiave Champions League. Gli azzurri, in caso di vittoria, allungherebbero sulla formazioni di Gian Piero Gasperini di ben sei punti. Al contrario, ci sarebbe l’aggancio, per una lotta sempre più serrata per rientrare nelle prime quattro posizioni di classifica. Occhio però ad un possibile forfait. Soulé preoccupa: ecco le condizioni. La Roma potrebbe far a meno – almeno dal primo minuto – di uno dei suoi calciatori chiave. Matias Soulé combatte da tempo con una pubalgia che, nelle ultime settimane, sta dando sempre più fastidio all’argentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli – Roma: curiosità e statistiche-Insieme al Milan, il Napoli é la squadra che ha concesso più calci di rigori agli avversari in Serie A (7). -Insieme all’ Udinese, il Napoli é la squadra che ha segnato meno gol con calciatori ... mondonapoli.it

Serie A: Napoli-Roma in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniSi respira forte determinazione a Castel Volturno in un Napoli che ha dovuto dire addio alle Coppe ma che in questi giorni sta ritrovando lo spirito giusto in vista di un lungo sprint in campionato, ... ansa.it

Antonio Conte sarebbe orientato a quattro cambi di formazione per la gara che il Napoli disputerà contro la Roma domani sera al Maradona. facebook

Al Maradona la maratona Champions #Roma, #Juventus, #Como, #Napoli e #Milan in corsa. 70 punti l’obiettivo minimo, ma potrebbero non bastare @DanieleLoMonaco #ASRoma #NapoliRoma x.com