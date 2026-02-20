Atalanta-Napoli McTominay recupera? Lo scozzese rivela le sue condizioni

Scott McTominay si svela sulle sue condizioni dopo aver subito un infortunio, rivelando se sarà disponibile per la sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Lo scozzese ha spiegato di aver lavorato duramente negli ultimi giorni per recuperare, ma non ha ancora deciso se sarà in campo. La partita si avvicina, e i tifosi attendono notizie chiare sulla sua presenza. McTominay ha aggiunto che si sente più vicino al rientro rispetto a qualche giorno fa, ma deve attendere l’ultimo allenamento.

A due giorni dal big match contro l'Atalanta di Raffaele Palladino, Scott McTominay si concede ad una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. L'MVP della scorsa stagione di Serie A ha toccato vari punti: dalla lotta per lo Scudetto alla possibile convocazione per la sfida contro la Dea, senza dimenticare la grande sinergia con i compagni di squadra. Atalanta-Napoli, parla McTominay: le sue condizioni. Scott McTominay, assente nelle ultime due gara contro il Como e la Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti all'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il fuoriclasse scozzese ha parlato così delle sue condizioni fisiche in vista della gara di domenica contro l'Atalanta: "Non so ancora se sarò convocato.