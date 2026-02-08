Oggi Elisabetta Gregoraci festeggia il suo compleanno. La showgirl spegne le candeline e riceve gli auguri di fan, amici e colleghi. La festa si svolge in modo semplice, ma il suo look elegante non passa inosservato. Anche quest’anno, conquista tutti con il sorriso e la naturalezza che la contraddistinguono.

Elisabetta Gregoraci, compie gli anni, la festa, il look e gli auguri di fan, amici e colleghi. Oggi non è solo una data sul calendario: oggi Elisabetta Gregoraci spegne le candeline e, come spesso accade con lei, lo fa senza mai passare inosservata. Perché Elisabetta non è semplicemente un volto noto dello spettacolo italiano: è un mood, un’attitudine, una presenza che negli anni ha imparato a reinventarsi senza perdere identità. Leggi anche Elisa Isoardi, professionalità e presenza scenica alla guida di Bar Centrale Il segreto di Elisabetta? Restare sé stessa in ogni trasmissione e sui social. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Elisabetta Gregoraci spegne le candeline (e conquista ancora tutti)

Approfondimenti su Elisabetta Gregoraci

Oggi, 18 dicembre, Franca Ciampi celebra 105 anni, una vita ricca di ricordi e emozioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, il rapporto con Nathan e il sogno Ballando: «L'adolescenza è una fase particolare. Ballare nello show di Milly? Mai dire mai»Tra meno di un mese Elisabetta Gregoraci spegnerà 46 candeline, ma il tempo non sembra passare per la conduttrice calabrese che sfoggia un fisico perfetto da fare invidia alle ... leggo.it

Elisabetta Gregoraci incanta con un Little Black Dress da manuale: il lookTra semplicità e seduzione, Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti a bocca aperta con un abitino nero dal fascino eterno: tutti i dettagli del look. dilei.it

Oggi, 8 febbraio, Elisabetta Gregoraci compie 46 anni, e il mondo dello spettacolo celebra una delle showgirl più eleganti e versatili d’Italia. Con una carriera che spazia dalla televisione alla moda, Elisabetta ha conquistato il pubblico con stile, simpatia e pres facebook

Elisabetta Gregoraci apre il cuore ai fan #elisabetta gregoraci x.com