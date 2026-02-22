Elisabetta Gregoraci svela il suo segreto di bellezza | Bastano 15 minuti al giorno

Elisabetta Gregoraci rivela il suo segreto di bellezza: dedica 15 minuti al giorno alla cura del viso. La showgirl calabrese, a 46 anni, mantiene un aspetto fresco e tonico, attirando l’attenzione dei fan. La sua routine semplice e veloce si basa su pochi gesti quotidiani che, secondo lei, fanno la differenza. Molti si chiedono come riesca a mantenersi così giovane e in forma senza troppo impegno. La sua abitudine quotidiana ha già fatto parlare molti appassionati di bellezza.

Passa il tempo ma Elisabetta Gregoraci non smette di sorprendere. A 46 anni, la showgirl calabrese sfoggia un fisico che fa invidia a molte ventenni. Merito della genetica, certo, ma anche di piccole e sane abitudini che l’ex moglie di Flavio Briatore segue con costanza e dedizione. E che possono essere un buon esempio per tutte: a volte basta poco per apparire più raggiante. Come si tiene in forma Elisabetta Gregoraci. Come fa Elisabetta Gregoraci ad avere un fisico longilineo e tonico? “Non ci sono magie”, ha ammesso la diretta interessata. “La genetica ha fatto la sua parte, devo ammetterlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

