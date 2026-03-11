Elio Brandi è il Pioniere al volante A 94 anni guida con passione e prudenza

A 94 anni, Elio Brandi mantiene la passione per la guida e si distingue per prudenza sulla strada. È stato premiato dall’Automobile Club Arezzo come il “Pioniere al Volante” dell’edizione 2026. Con 76 anni di patente, Brandi ha trascorso tutta la vita al volante, rispettando sempre le regole del codice stradale. La sua esperienza e attenzione sono al centro dell’attenzione locale.

AREZZO A 94 anni continua a essere un simbolo di prudenza e passione per la strada. Elio Brandi è il "Pioniere al Volante" dell’edizione 2026 premiato dall’ Automobile Club Arezzo: ben 76 anni di patente, una vita trascorsa al volante senza mai perdere di vista il rispetto delle regole. Un primato che racconta non solo la sua storia personale, ma anche un’idea di guida fatta di responsabilità, attenzione e buon senso. Accanto a lui, sul podio degli automobilisti più longevi alla guida, Palmerino Carletti con 73 anni di patente. Emilio Landini e Giovanni della Bordella, entrambi con 72 anni di patente. Tutti accomunati da un dato straordinario: oltre sessant’anni di guida esemplare nel pieno rispetto del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elio Brandi è il "Pioniere al volante". A 94 anni guida con passione e prudenza Articoli correlati Leggi anche: Premiati i pionieri al volante di Arezzo: Elio Brandi è patentato da 76 anni Judo, addio Gibertoni: "Pioniere con Geesink tra impegno e passione. Maestro anche di vita"Si è spento ieri mattina, all’età di 78 anni, Giuliano Gibertoni, storico maestro di judo e fondatore del Geesink Team di Modena. Contenuti e approfondimenti su Elio Brandi Discussioni sull' argomento Premiati i pionieri al volante di Arezzo: Elio Brandi è patentato da 76 anni; Elio Brandi è il Pioniere al volante. A 94 anni guida con passione e prudenza; L’Automobile Club Arezzo celebra i Pionieri al volante del 2026; L’Automobile Club Arezzo celebra i Pionieri al volante del 2026 |. L’Automobile Club Arezzo celebra i Pionieri al volante del 2026:Un omaggio alla guida sicura e all’esperienza, con un focus sulle nuove norme del Codice della Strada ... msn.com Premiati i pionieri al volante di Arezzo: Elio Brandi è patentato da 76 anni x.com