Judo addio Gibertoni | Pioniere con Geesink tra impegno e passione Maestro anche di vita

Giuliano Gibertoni, noto maestro di judo e fondatore del Geesink Team di Modena, si è spento a 78 anni. Pioniere del settore, ha condiviso con passione e impegno la sua esperienza, contribuendo alla crescita dello sport e formando generazioni di judoka. La sua figura rimarrà un punto di riferimento nel panorama del judo italiano.

Si è spento ieri mattina, all’età di 78 anni, Giuliano Gibertoni, storico maestro di judo e fondatore del Geesink Team di Modena. Cintura nera settimo dan, è stato una figura di riferimento per intere generazioni di atleti. Era il 1968 quando Gibertoni diede vita, nel seminterrato della chiesa di San Faustino, al Geesink, che nel 1972 si trasferì in via Emilia Est e approdò infine nella sede attuale di via Giusti a partire dal 1989. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un esempio straordinario non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. "Negli anni ’70 – il ricordo del Geesink Team – il maestro Gibertoni insegnava judo alle scuole Carducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Judo, addio Gibertoni: "Pioniere con Geesink tra impegno e passione. Maestro anche di vita" Leggi anche: Scomparso il maestro Giuliano Gibertoni, "Esempio e passione che rimarranno" Leggi anche: Addio a Gianmaria Quagelli, una vita tra impegno politico e il servizio alla fede La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Judo, addio Gibertoni: Pioniere con Geesink tra impegno e passione. Maestro anche di vita; Addio al maestro Giuliano Gibertoni: «Anima e guida del judo modenese». Judo, addio Gibertoni: "Pioniere con Geesink tra impegno e passione. Maestro anche di vita" - Ha fatto da apripista in città portando vari atleti ai vertici internazionali. msn.com

Morto il maestro Giuliano Gibertoni: «Anima e guida del #judo modenese» x.com

