Premiati i pionieri al volante di Arezzo | Elio Brandi è patentato da 76 anni

L'Automobile Club Arezzo ha premiato quest'anno gli automobilisti locali con una lunga esperienza di guida, tra cui un uomo che possiede la patente da 76 anni. Durante l'evento, sono stati riconosciuti anche altri conducenti che hanno mantenuto un comportamento esemplare per più di sei decenni, rispettando le norme del Codice della Strada. La cerimonia si è svolta nella città di Arezzo.

Palmerino Carletti, con 73 anni di patente, si posiziona al secondo posto. Emilio Landini e Giovanni della Bordella, entrambi con 72 anni di patente, completano il podio. L'Automobile Club Arezzo ha celebrato anche quest'anno gli automobilisti aretini che hanno dimostrato una guida esemplare per oltre 60 anni, nel pieno rispetto del Codice della Strada. Per l'edizione 2026, il riconoscimento di "Pioniere al Volante" è stato conferito a 4 automobilisti: Elio Brandi, con il primato di 76 anni di patente, Palmerino Carletti, con 73 anni di patente, si posiziona al secondo posto. Emilio Landini e Giovanni della Bordella, entrambi con 72 anni di patente, completano il podio.