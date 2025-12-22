Fori Imperiali una pista ciclabile e più spazio per i pedoni | in corso gli interventi

Sono in corso interventi su Fori Imperiali per migliorare la mobilità urbana, includendo la creazione di una pista ciclabile e spazi più ampi per i pedoni. Questi interventi si inseriscono nel contesto di un crescente afflusso nell’area, anche grazie all’apertura della stazione Colosseo della metro C. Le modifiche mirano a favorire una mobilità più sostenibile e a rendere l’area più accessibile e sicura per cittadini e visitatori.

L’area di via dei Fori Imperiali, complice anche l’apertura della stazione Colosseo della metro C, è sempre più affollata. Per questo il Comune di Roma ha avviato un intervento per “modificare la segnaletica realizzando la pista ciclabile in entrambe le direzioni e aumentando lo spazio riservato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

