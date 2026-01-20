Maniaco si masturba davanti a una ragazza sulla pista ciclabile

Un episodio inquietante si è verificato recentemente lungo una pista ciclabile, dove un uomo si è spogliato e ha iniziato a masturbarsi in presenza di una ragazza che stava passeggiando. L’evento si è svolto durante il giorno, suscitando preoccupazione e richiesta di intervento da parte delle autorità. La situazione evidenzia l’importanza di garantire sicurezza e rispetto pubblici in spazi condivisi.

È successo a Nerviano, hinterland nord-ovest di Milano, nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Il caso è stato segnalato ai carabinieri Si è spogliato e ha iniziato a masturbarsi. In pieno giorno e davanti a una ragazza che stava passeggiando sulla pista ciclabile. È successo sull’alzaia del canale Villoresi tra Villanova e Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Il caso è stato segnalato ai carabinieri. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio, come appreso da MilanoToday. La ragazza stava camminando in direzione nord quando, poco prima del ponte sulla Sp 109, ha notato l'uomo dall'altra parte dell'alzaia che si toccava nelle parti intime.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Vede una ragazza che si allena, parcheggia davanti al cimitero e si masturba Leggi anche: Oscenità sul treno, passeggero si masturba davanti a una ragazza: 46enne arrestato dalla polizia

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.