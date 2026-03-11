Elezioni | il Pd di Catanzaro punta su Buccolieri

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Catanzaro ha annunciato ufficialmente la presentazione della lista dei Progressisti per le prossime elezioni provinciali. La decisione è stata comunicata in un incontro pubblico e segna un passo importante nel percorso politico locale. La lista è composta da candidati scelti in base a criteri di rappresentanza e competenza. La candidatura di Buccolieri è stata confermata come elemento centrale della lista.

Nel panorama politico di Catanzaro, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha ufficialmente accolto la presentazione della lista dei Progressisti per le imminenti elezioni provinciali, confermando un patto di collaborazione basato su valori condivisi. La decisione della consigliera Igea Caviano di non presentarsi nuovamente alle urne è stata accolta con rispetto e riconoscimento del suo operato, mentre il partito punta tutto sul candidato Gregorio Buccolieri come volto rappresentativo del territorio. Questa mossa segna una fase di transizione interna al movimento progressista, dove l'esperienza accumulata da Caviano lascia spazio a una nuova generazione pronta a gestire le sfide amministrative della provincia.