Catanzaro | campagna elettorale tesa Buccolieri accusa Forza Italia di strumentalizzare la salvezza dell’US Catanzaro

Catanzaro, il candidato Buccolieri accusa Forza Italia di sfruttare la vicenda dell’U.S. Catanzaro per ottenere vantaggi politici, sottolineando che i rappresentanti del partito cercano di cavalcare l’onda della passione dei tifosi. La tensione tra le fazioni aumenta, mentre si discute anche della riqualificazione della “Tribuna Gianna”, che diventa il simbolo delle divergenze tra le forze politiche in corsa.

Catanzaro, la campagna elettorale si incaglia sulla “Tribuna Gianna”: Buccolieri accusa Forza Italia di revisionismo storico. Catanzaro è al centro di una crescente polemica politica che rischia di infiammare la campagna elettorale in corso. Il consigliere comunale Gregorio Buccolieri ha accusato Forza Italia di “memoria corta” e “sciacallaggio politico” per il modo in cui il partito sta affrontando la vicenda dell’U.S. Catanzaro e dell’associazione “Tribuna Gianna”, nata per salvare il club calcistico da un imminente fallimento. Lo scontro riapre vecchie ferite e solleva interrogativi sul passato della società sportiva e sul ruolo dei diversi attori coinvolti in un momento di crisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

