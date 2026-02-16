Catanzaro | campagna elettorale tesa Buccolieri accusa Forza Italia di strumentalizzare la salvezza dell’US Catanzaro
Catanzaro, il candidato Buccolieri accusa Forza Italia di sfruttare la vicenda dell’U.S. Catanzaro per ottenere vantaggi politici, sottolineando che i rappresentanti del partito cercano di cavalcare l’onda della passione dei tifosi. La tensione tra le fazioni aumenta, mentre si discute anche della riqualificazione della “Tribuna Gianna”, che diventa il simbolo delle divergenze tra le forze politiche in corsa.
Catanzaro, la campagna elettorale si incaglia sulla “Tribuna Gianna”: Buccolieri accusa Forza Italia di revisionismo storico. Catanzaro è al centro di una crescente polemica politica che rischia di infiammare la campagna elettorale in corso. Il consigliere comunale Gregorio Buccolieri ha accusato Forza Italia di “memoria corta” e “sciacallaggio politico” per il modo in cui il partito sta affrontando la vicenda dell’U.S. Catanzaro e dell’associazione “Tribuna Gianna”, nata per salvare il club calcistico da un imminente fallimento. Lo scontro riapre vecchie ferite e solleva interrogativi sul passato della società sportiva e sul ruolo dei diversi attori coinvolti in un momento di crisi.🔗 Leggi su Ameve.eu
Catanzaro, Cara Catanzaro ODV contro la crisi al buio: “No all’instabilità
La città di Catanzaro vive giorni caldi sulla scena politica.
Comune di Catanzaro attiva pagamento parziale stipendi dicembre per dipendenti Catanzaro Servizi
Il Comune di Catanzaro ha iniziato a versare metà dello stipendio di dicembre ai dipendenti di Catanzaro Servizi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lettere a Iacchite’: Catanzaro, tutti gli impicci di Celia e quella firma tragicomica; Mastella lancia De Luca sindaco a Salerno A Catanzaro si va verso le elezioni anticipate | campo lacerato.
Hong Kong: i candidati elettorali si concentrano sulla ripresa dopo incendio del Tai PoLa campagna elettorale per le elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong, riservate esclusivamente ai cosiddetti patrioti, è stata piuttosto contenuta domenica 7 dicembre, mentre la città ... rainews.it
Forza Italia è sempre dalla parte dei nostri imprenditori che esportano i loro meravigliosi prodotti nel mondo. Fa piacere che sentano la vicinanza del nostro Ministro Antonio Tajani. - facebook.com facebook
Forza Italia presenta un ddl, introduce un nuovo reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. "Finalità terroristica e reclusione da dodici a venti anni" #ANSA x.com