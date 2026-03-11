Elezioni a Cervia l' ex vicesindaco Grandu a sostegno del centrosinistra | Un progetto che guarda ai prossimi 10 anni

Durante le elezioni a Cervia, l'ex vicesindaco Gianni Grandu ha annunciato il suo sostegno al centrosinistra. Ha dichiarato di credere in un progetto che si estende sui prossimi dieci anni. Grandu, che ha ricoperto il ruolo di vicesindaco nella giunta uscente, ha risposto alla chiamata del Partito Democratico per contribuire alla formazione di un ampio schieramento politico.

Risponde alla chiamata del Pd per la formazione del campo largo anche Gianni Grandu, vicesindaco nella Giunta uscente. L'esponente, che nel 2024 ha supportato il centrosinistra alla guida della lista civica "Per Cervia". Dopo che il Partito Democratico ha indicato Mirko Boschetti come candidato.