Foggia Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 6 giorni | ricerche in corso anche in pozzi e casolari

Da lunedì 2 marzo, le forze dell’ordine stanno cercando Elena Rebeca Burcioiu, una donna romena di 21 anni, scomparsa lungo la Statale 16 nel territorio di Foggia. Le ricerche sono ancora in corso e includono anche ispezioni in pozzi e casolari nelle vicinanze, dopo che non è stata trovata nessuna traccia della giovane in questi sei giorni.

Proseguono senza sosta da sei giorni le ricerche di Elena Rebeca Burcioiu, la bracciante romena di 21 anni svanita nel nulla lunedì 2 marzo lungo la Statale 16, nel foggiano. Vigili del fuoco e volontari battono campagne, ruderi e cisterne. Da lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie. Cresce l'apprensione per le sorti di Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa a Foggia di cui non si hanno tracce da lunedì 2 marzo. Si cerca nei vasconi usati per l'irrigazione dei campi e nei pozzi del Foggiano la giovane Elena Rebeca Burcioiu, 21enne romena di cui non si hanno più notizie dalla mattina di lunedì 2 marzo. A denunciare la sua scomparsa una sua connazionale.