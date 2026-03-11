Dopo la tragedia avvenuta in Svizzera nella notte di Capodanno, sono stati intensificati i controlli nei locali pubblici. Le autorità hanno avviato verifiche mirate per garantire la sicurezza nei locali notturni, con particolare attenzione alle misure di prevenzione e alle norme di sicurezza. Le operazioni coinvolgono agenti delle forze dell’ordine e funzionari incaricati di controllare il rispetto delle regole.

Effetto Crans Montana. La tragedia avvenuta in Svizzera nella notte di Capodanno ha avuto ripercussioni importanti in tema di sicurezza su tutti i locali di pubblico spettacolo presenti in penisola, anche il Valdarno nel suo piccolo è coinvolto in tutto questo e non è un caso che nel corso del consiglio comunale di San Giovanni tenutosi lo scorso 5 marzo il sindaco Valentina Vadi ha informato l’assemblea sulle iniziative avviate dalla sua giunta a seguito delle indicazioni ricevute dagli organi preposti. Nel suo intervento in aula, il primo cittadino ha sottolineato che anche il Comune dai lei rappresentato si sta attivando per recepire le segnalazioni arrivate dalla Prefettura e procedere con le verifiche necessarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Effetto Crans-Montana, stretta sui locali. Scattano i controlli per la sicurezza

Articoli correlati

Leggi anche: Effetto Crans-Montana in Italia: "Faremo più controlli sui locali"

Task force dopo la strage di Crans Montana: a Genova stretta sui controlli nei localiDopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana in Svizzera, rogo innescato probabilmente dalle candele pirotecniche che hanno dato fuoco ai pannelli...

Altri aggiornamenti su Effetto Crans Montana stretta sui...

Discussioni sull' argomento Effetto Crans-Montana, stretta sui locali. Scattano i controlli per la sicurezza; Dopo Crans-Montana aumentano le richieste di corsi di primo soccorso.

Effetto Crans Montana, ecco la stretta sui locali: «Qui non deve accadere»FERMO Parola d’ordine prevenzione, da attuarsi con i controlli. Il ministero ha inviato una circolare alle prefetture invitandole a organizzare riunioni dei comitati provinciali per l’ordine e la ... corriereadriatico.it

Effetto Crans-Montana sui comuni montani abruzzesi, «no ai fuochi nei locali»L’AQUILA Effetto Crans-Montana anche nei comuni montani dell’Abruzzo. Dopo i drammatici risvolti dell’utilizzo delle candele scintillanti sopra le bottiglie che nella cittadina svizzera hanno ... ilmessaggero.it

Nel momento dedicato alle vittime di Crans Montana, il Festival ha cambiato passo e tono: Lauro non ha cercato effetto ma empatia, restituendo alla musica una funzione civile e un ruolo simbolico che va oltre lo spettacolo - facebook.com facebook

#Cronaca Effetto Crans Montana, chiusa discoteca a Torre del Greco controlli sul numero massimo di utenza e sicurezza x.com