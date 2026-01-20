Effetto Crans-Montana in Italia | Faremo più controlli sui locali

Il Viminale ha annunciato un incremento dei controlli nei locali pubblici italiani, in seguito alla tragedia di Capodanno di Crans-Montana. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato ai prefetti una direttiva per rafforzare le verifiche, con particolare attenzione alle norme antincendio. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza nei locali pubblici, adottando un approccio più rigoroso e preventivo.

Arriva la stretta del Viminale dopo la strage di Capodanno di Crans-Montana. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi (foto), ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per aumentare i controlli nei locali pubblici, a partire dalle norme antincendio. "La tragedia di Crans-Montana ha riproposto all'attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo – viene spiegato –. Il nostro sistema di safety, come noto, imperniato su regole e procedure molto rigorose, ha mostrato nel tempo grande affidabilità, costituendo un modello di riferimento anche all'estero.

