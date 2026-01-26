Primo soccorso a scuola la proposta di Legge arriva in VII Commissione | sarà inserito all’interno dell’Educazione civica Ecco come

È stata avviata alla VII Commissione della Camera la discussione su una proposta di legge che prevede l’inserimento dell’insegnamento di primo soccorso nell’ambito dell’Educazione civica nelle scuole secondarie. L’iniziativa mira a rafforzare la formazione degli studenti su tematiche di sicurezza e prevenzione, integrando questa materia nel percorso didattico ufficiale. La proposta rappresenta un passo importante per promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani su come intervenire in situazioni di emergenza.

Alla Commissione Cultura della Camera è iniziata la discussione su una proposta di legge che interviene sul quadro normativo relativo all’insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie. Il testo introduce novità che riguardano sia i contenuti sia l’organizzazione dell’insegnamento, legandolo all’educazione civica e alle attività di protezione civile. Uno dei punti centrali riguarda l’inserimento dei corsi di primo soccorso e protezione civile nel percorso di educazione civica. L’iniziativa lascia spazio alle scuole per scegliere materiali didattici specifici. Sarà il collegio dei docenti a decidere se adottare manuali dedicati a queste tematiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Educazione finanziaria all’interno di Educazione Civica. Esempi di attività: Laboratorio Budget personale, mini impresa simulata, progetto servizio per la comunitàL’educazione finanziaria, integrata nell’ambito dell’Educazione Civica, mira a sviluppare competenze essenziali per la gestione consapevole delle risorse economiche.

