Il Tar chiede al ministero i documenti sullo scioglimento del Comune di Marano

Il Tar del Lazio ha richiesto al Ministero di consegnare entro due mesi i documenti relativi allo scioglimento del Comune di Marano di Napoli, avvenuto lo scorso settembre. Questa procedura, avviata per presunte ingerenze della criminalità organizzata, mira a fare chiarezza sugli atti e le motivazioni che hanno portato alla decisione. Le amministrazioni statali sono chiamate a depositare tutta la documentazione richiesta per fare luce sulla vicenda.

Entro due mesi le amministrazioni statali dovranno depositare al Tar del Lazio tutti gli atti che nel settembre scorso hanno portato allo scioglimento del Comune di Marano di Napoli per presunte ingerenze della criminalità organizzata. Così in un'ordinanza istruttoria pubblicata dai giudici.

