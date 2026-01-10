Dal Comune 750 mila euro per l' economia cittadina | sostegno a imprese artigianato e nuovi lavori

Il Comune ha stanziato 750 mila euro per sostenere l’economia locale, con interventi mirati a imprese, artigianato e creazione di nuovi posti di lavoro. Questa iniziativa, giunta al secondo anno, mira a rafforzare le attività economiche e le politiche attive per l’occupazione, contribuendo a uno sviluppo sostenibile e stabile del territorio.

Il Comune prosegue il percorso di sostegno all'economia locale e alle politiche attive per il lavoro, confermando per il secondo anno consecutivo un pacchetto articolato di misure a favore delle imprese, dell'occupazione e della formazione professionale. Con una serie di determinazioni.

