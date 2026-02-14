Il capitalismo familiare è ancora capace di attrarre i giovani

Il capitalismo familiare attira ancora i giovani, perché molte imprese di famiglia preferiscono investire in finanza invece di mantenere il comando. Questa tendenza si nota soprattutto nei passaggi generazionali, quando le nuove leve spesso scelgono di allontanarsi dalla gestione diretta dell’azienda. Un esempio concreto è il crescente coinvolgimento di fondi di private equity stranieri che sostituiscono le figure familiari alla guida di grandi imprese.

Tra le innumerevoli complessità che rendono il nostro sistema socio-economico fragile e in seria difficoltà ad accelerare la crescita del Pil, ci sono quelle riguardanti la così detta fuga dei cervelli e il disimpegno delle dinastie imprenditoriali famigliari che, nei cambi generazionali, hanno convertito verso la finanza i loro investimenti, rinunciando a guidare le grandi imprese di famiglia, alla cui guida sono subentrati fondi di private equity, soprattutto esteri. I due casi sono disgiunti ma significativamente collegati tra loro e incidono significativamente sulle ricadute negative sul nostro sistema produttivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Bologna torna a salire nella classifica delle città più attive per startup e formazione.

Il 16 dicembre a Matera viene presentato il rapporto “Scenario competitivo, Esg e innovazione strategica nelle medie imprese del Mezzogiorno”, analizzando le sfide e le opportunità del capitalismo familiare nel Sud Italia.

Argomenti discussi: Dal Piemonte, alla Basilicata, al mondo, l’eredità silenziosa di Maria Franca Fissolo: la signora della Ferrero e il destino globale della Nutella; L’UNICA COSA SERIA IN ITALIA È LA RISTORAZIONE; Cosa fa RobCo, la startup di robot modulari su cui puntano Exor e Friedkin.

Politica e capitalismo globali (secondo Epstein)Un’analisi di Gerald Baker sul Times spiega il funzionamento (classico) del potere delle relazioni. Che, nel caso in questione, non ha prodotto soltanto ... huffingtonpost.it

Il Buon Azionista e il Comitato per la preparazione del futuroTra i tanti contributi di John Davis al capitalismo familiare c’è l’invenzione del consiglio di famiglia (family council): il luogo dove vengono gestite ed affrontate tutte le materie di pertinenza ... ilsole24ore.com

Online il nuovo numero del magazine di @unioncamere "Economia & Imprese", il primo del 2026. Nelle pagine interne l'articolo "Medie imprese, l'avanzata del Sud" di Loredana Capuozzo presenta un approfondimento sul capitalismo familiare del Mezzogi x.com

Il Mezzogiorno continua ad accelerare il passo. A confermarlo sono anche i numeri delle medie imprese industriali, cuore pulsante del capitalismo familiare meridionale, messi a fuoco nell'ultimo numero del magazine di Unioncamere "Economia & Imprese" facebook