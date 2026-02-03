La formazione del futuro L’anno accademico della Liuc all’insegna dell’innovazione

La rettrice Anna Gervasoni ha presentato i nuovi corsi e master della Liuc all’inaugurazione dell’anno accademico 20252026. Durante l’evento, ha illustrato le novità che puntano a rendere più pratico e aggiornato l’offerta formativa. Gli studenti potranno scegliere tra percorsi più innovativi, pensati per prepararli alle sfide del futuro. La giornata si è conclusa con un senso di entusiasmo tra docenti e studenti, pronti a partire con nuove idee e obiettivi.

Nuovi corsi e master Liuc: li ha presentati la rettrice Anna Gervasoni all'inaugurazione dell'anno accademico 20252026. A partire dall'apertura dell'ateneo al mondo: sono stati superati i 150 accordi con università partner in tutti i continenti. "L'apertura all'internazionalizzazione è una risposta obbligata a livello di sistema che rappresenta uno dei pilastri strategici di Liuc ed è un ambito nel quale l'ateneo continua a investire con determinazione", ha detto la rettrice. Per quanto riguarda la didattica sono numerose le novità in arrivo. Al via due nuovi indirizzi per la laurea triennale in Economia e Management: Management della musica e entertainment; Tourism and hospitality management.

