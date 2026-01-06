Si chiama " Cambiamo Pontedera ". Ha una pagina social che supera i 2400 followers. Un obiettivo: "accogliere segnalazioni, denunciare problemi – si legge – dare voce alle difficoltà quotidiane e portare all’attenzione delle istituzioni ciò che spesso resta inascoltato". E un impegno: "lavorare con determinazione per Pontedera e per tutta la Valdera, mettendo al centro il territorio e il bene comune". In questi giorni si tirano le prime somme del 2026 e si segnalano alcune criticità significative su cui intervenire. Intanto qualche preoccupazione per un tema importante che interessa la città: il commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La città e i suoi quartieri: "Basta con il degrado. Servono misure urgenti"

