La regione si trova di fronte a un problema crescente con i lupi. Nicola Marcello, consigliere di Fratelli d’Italia, chiede misure immediate per contenere la presenza di questa specie, partendo dalla provincia di Rimini. La sua interrogazione mette in evidenza la necessità di intervenire subito per evitare rischi e conflitti con le comunità locali.

"Adottare misure urgenti per il contenimento dei lupi, a partire dalla provincia di Rimini ". A chiedere misure urgenti è Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che in un’interrogazione solleva il problema e richiede un piano per il contenimento della specie. Marcello sottolinea che il quadro normativo che ha protetto il lupo "risale a un periodo in cui la specie rischiava l’estinzione, ma oggi la situazione è cambiata. Il numero reale di lupi in Italia potrebbe essere il doppio di quello stimato – dice il consigliere, citando dati del monitoraggio Ispra – Nel mese di agosto, sono stati registrati 29 episodi di avvistamenti e predazioni, con almeno 90 lupi nel territorio riminese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza lupi in regione. Marcello: "Servono misure urgenti"

Approfondimenti su Lupi Rimini

La crescente presenza dei lupi nel territorio di Rimini richiede interventi immediati.

Ultime notizie su Lupi Rimini

Argomenti discussi: Emergenza lupi, ecco il piano in ogni provincia. Ma la legge va adeguata; Gestione del lupo: la Regione Marche avvia il piano di controllo e monitoraggio; Emergenza lupi, Vitri: Quattro linee di azione, la Regione faccia la sua parte; Perché in questa città italiana c'è un comitato per l'emergenza lupi.

