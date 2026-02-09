Il Milan torna alla carica per Andrej Kostic. Nonostante la trattativa di gennaio sia sfumata, i rossoneri non vogliono rinunciare e pensano di tentare di portarlo in squadra durante la prossima estate. La società sta valutando la cifra giusta da offrire al Partizan per assicurarsi il giovane centravanti.

Nonostante la trattativa fallita durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan - secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - ha intenzione di mettere al sicuro l'acquisto di Andrej Kostic per la prossima finestra estiva. Il dialogo, infatti, tra il club di Via Aldo Rossi e il Partizan per il cartellino del centravanti montenegrino classe 2007 non si è mai interrotto. Il Milan e il Partizan, ha evidenziato il 'CorSport', non hanno raggiunto un accordo sul prezzo del baby bomber perché, a gennaio, i serbi hanno chiesto 10 milioni di euro per la sua cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan non molla Kostic: lo vuole in estate spendendo questa cifra

Il Milan torna a puntare forte su Andrej Kostic, il giovane centravanti del Partizan.

Ibrahimovic spinge ancora per portare Kostic al Milan.

