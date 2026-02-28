Soulé non prenderà parte alla partita tra Roma e Juventus, confermando la sua assenza in questa occasione. La stagione dell’argentino è stata segnata da alcuni numeri che evidenziano momenti di crescita e altre difficoltà. La sua presenza in campo è stata alternata da prestazioni positive e periodi di incertezza, creando un quadro di luci e ombre.

Soulé sarà assente per Roma Juve! Come sta andando la stagione dell’argentino attraverso questi numeri. «Soulé lo valutiamo un po’ alla volta. Non per questa settimana, speriamo la prossima possa essere migliore, che possa aggregarsi con la squadra e ricominciare almeno ad allenarsi con continuità»: così ha parlato Gian Piero Gasperini oggi in conferenza stampa. I tifosi bianconeri avranno un pericolo in meno da osservare, ma la vera domanda è: che stagione sta facendo l’argentino? Matias Soulé si sta confermando uno dei giocatori più incisivi, ma al tempo stesso più altalenanti, della Roma in questa stagione. Analizzando il suo ruolino di marcia tra Serie A ed Europa League, emerge il ritratto di un talento purissimo capace di decidere le partite da solo, ma ancora incline a preoccupanti blackout. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Soulé assente contro il suo passato: non ci sarà per Roma Juve! Ma come sta andando la stagione dell’argentino? I numeri e quel binomio luci/ombre

