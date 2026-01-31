Officina vìola le norme anche per un deposito di rifiuti pericolosi | stop e multa da 27mila euro

I Carabinieri di Santa Croce sull’Arno hanno fermato un’officina che violava le norme ambientali e di sicurezza. Durante un controllo di routine, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Forestale, hanno scoperto un deposito di rifiuti pericolosi gestito in modo irregolare. Per questa violazione, hanno sanzionato l’attività con una multa di 27mila euro. La situazione ha portato al sequestro di materiali e all’immediato stop alle attività.

Nel pomeriggio dello scorso 28 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Santa Croce sull'Arno, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa e dal Nucleo Forestale di Calcinaia, hanno eseguito un'ispezione mirata presso un'autofficina con rivendita auto in via del Bosco a Santa Croce.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su SantaCroce SullArno Attività illecita e rifiuti ammassati: scoperta un'officina abusiva. Anche i clienti rischiavano la multa I Carabinieri Forestali di Bagnacavallo hanno scoperto un’officina abusiva in un comune della Bassa Romagna, operante senza autorizzazioni e con gestione irregolare di rifiuti speciali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il menù di San Valentino! -benvenuto dell’Officina -controfiletto di manzo marinato con porcini, scaglie di parmigiano, valeriana -tortelli ripieni alla carbonara con guanciale croccante e gel di pecorino -risotto alla crema di zucca, cipolla caramellata, gocce di ba - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.