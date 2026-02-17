Romagna patto tra sindaci | Sosteniamo Forlì-Cesena capitali della cultura 2028

Ieri mattina, Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna, ha firmato il patto tra i sindaci per sostenere la candidatura di Forlì e Cesena come Capitali Italiane della Cultura 2028. La firma si è svolta al Municipio di Forlì, dove i rappresentanti dei tre Comuni hanno deciso di collaborare per promuovere le città come mete culturali di rilievo. Durante l'incontro, si è discusso di iniziative congiunte e di come valorizzare il patrimonio locale per attirare più visitatori.

Ieri mattina, presso il Municipio di Forlì, il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani (nella foto), ha firmato il Patto tra Sindaci a sostegno della candidatura di Forlì e Cesena a Capitale Italiana della Cultura 2028, in rappresentanza del Comune di Ravenna. Alla sottoscrizione erano presenti oltre 50 sindaci del territorio romagnolo, a testimonianza di una volontà condivisa di sostenere un progetto che valorizza l'intera Romagna. "La candidatura di Forlì-Cesena – dichiara Fusignani – rappresenta un'importante opportunità non solo per la città proponente, ma per tutto il territorio romagnolo.