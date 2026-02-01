Eccellenza la Messana colleziona contro il Niscemi un altro 0 a 0

La Messana e Niscemi si sono affrontate in una partita sotto la pioggia battente che si è conclusa senza reti. La squadra di casa ha provato in tutti i modi a segnare, ma la difesa avversaria ha retto fino al fischio finale. Un pareggio che lascia entrambe le formazioni a quota zero in classifica.

Prima dell'inizio, momento ricco di significato con l'omaggio di una pianta di ulivo da parte della Messana alla società avversaria La Messana ha pareggiato 0 a 0 contro il Niscemi nel campionato di Eccellenza al termine di una partita combattuta e giocata sotto la pioggia battente. Prima dell'inizio, momento ricco di significato con l'omaggio di una pianta di ulivo da parte della Messana alla società avversaria in questo momento così difficile per l'intera comunità di Niscemi. In apertura, cross tagliato di Fragapane per Cannavò, che scivola nel momento topico sul sintetico del "Marullo" di Bisconte.

