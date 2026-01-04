Eccellenza la Messana non va oltre il pareggio contro l’Avola

La Messana ha concluso con un pareggio a reti inviolate la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, affrontando l’Avola. La partita si è conclusa senza reti, evidenziando un equilibrio tra le due squadre. Questo risultato segna l’inizio della seconda fase del campionato, con entrambe le formazioni che mirano a migliorare i risultati nelle prossime partite.

La Messana ha pareggiato 0 a 0 contro l'Avola nella 1^ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Mister Antonio Venuto ha dovuto ancora fare i conti con numerose assenze. Oltre allo squalificato Cannavò, infatti, non figurano tra i convocati Tricamo, Bonasera, Gargiulo, Catalfamo e Le.

