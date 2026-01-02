Domenica 18 gennaio si ripresenta East Market, l’appuntamento dedicato al vintage a Milano. Un evento pensato per privati e professionisti, che offre l’opportunità di acquistare, vendere e scambiare oggetti di qualità. Un’occasione per riscoprire il fascino del passato e condividere interessi in un contesto informale e ben organizzato, nel cuore della città.

Nuovo appuntamento domenica 18 gennaio con East Market. L’ evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Centinaia di selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Un nuovo anno a tutto vintage, East Market riparte domenica 18 gennaio

