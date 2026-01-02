Un nuovo anno a tutto vintage East Market riparte domenica 18 gennaio
Domenica 18 gennaio si ripresenta East Market, l’appuntamento dedicato al vintage a Milano. Un evento pensato per privati e professionisti, che offre l’opportunità di acquistare, vendere e scambiare oggetti di qualità. Un’occasione per riscoprire il fascino del passato e condividere interessi in un contesto informale e ben organizzato, nel cuore della città.
Nuovo appuntamento domenica 18 gennaio con East Market. L’ evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Centinaia di selezionati espositori da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d’abbigliamento vintage all’artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d’arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Leggi anche: East Market Milano torna a dicembre: una domenica tra regali vintage e addobbi stravaganti
Leggi anche: East Market accende il vintage nell’ex fabbrica di via Mecenate
Verona Antiquaria inaugura il nuovo anno a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo; Arredare con i mobili vintage, ecco 10 case fantastiche decorate con pezzi trovati online e nei mercatini dell’usato; Outfit e accessori Capodanno 2026: saluta il nuovo anno con stile; Musica e divertimento vintage. A Montecatini gli anni ’70-80’. Tutti a ballare in piazza del Popolo.
Perché facciamo sempre dei buoni propositi anno nuovo? - Scopri il significato psicologico, l’origine della tradizione e i 7 obiettivi più comuni con consigli pratici per riuscirci davvero. tuttogreen.it
“Anno nuovo”, la poesia di Capodanno di Goethe che ci invita ad avere fiducia nel futuro - “Anno nuovo” di Johann Wolfgang von Goethe è la poesia perfetta per chiudere in bellezza il 2025 ed iniziare con il piede giusto il 2026. sololibri.net
Buon anno: tutte le frasi più belle per fare gli auguri a Capodanno 2026 - Per darvi una mano abbiamo preparato una lista di frasi tipo e citazioni da inviare ad amici e parenti ... today.it
Le cascate del Niagara inaugurano il nuovo anno trasformate in una gigantesca scultura di ghiaccio. Con temperature che sfiorano i -10°C (e una percezione di oltre -20°C a causa del vento), la cascata più famosa al mondo si è parzialmente congelata, crean x.com
Nella Masterclass di MasterChef Italia il nuovo anno porta con sé un tuffo nella tradizione ma anche qualche innovazione importante: quel che è certo è che la gara continua. Il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaccogli - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.