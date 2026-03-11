Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente, il telefono dell’azienda di rifugi antiaerei di Ron Hubbard, presidente di Atlas Survival Shelters in Texas, non ha smesso di squillare. Molti clienti, tra cui alcuni multimiliardari della Silicon Valley, si interessano a soluzioni di emergenza in caso di crisi. La richiesta di informazioni si è intensificata nelle ultime due settimane, portando a un aumento delle telefonate all’indirizzo dell’azienda.

( a skanews) — Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente, quasi due settimane fa, il telefono dell’azienda di rifugi antiaerei di Ron Hubbard, presidente di Atlas Survival Shelters in Texas, non ha smesso di squillare. Clienti stranieri e statunitensi si stanno precipitando ad acquistare i suoi bunker, secondo la logica del «tutto può succedere», ovvero in caso di raid aerei, ricadute nucleari o apocalisse. Paura, ansia, senso di impotenza: come gestire le conseguenze della guerra. guarda le foto Con gli Stati Uniti d’America e Israele che colpiscono l’ Iran e Teheran che risponde con attacchi in tutta la regione, Hubbard ha visto la domanda per il suo prodotto aumentare vertiginosamente, soprattutto da parte di clienti nel Golfo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E se succedesse il peggio? È la domanda che si stanno ponendo in tanti, compresi i multimiliardari della Silicon Valley

Articoli correlati

Chi è Peter Thiel, il vero padrone della Silicon Valley: l’uomo che vuole controllare il futuroDal legame con Musk e PayPal ai rapporti con Trump, Epstein e Palantir: chi è Peter Thiel e perché la sua visione tecnocratica può cambiare libertà,...

La Silicon Valley guarda Wishew: il social che riporta l’umano al centroFondato nel 2022 da Giacomo Vose, Antonino Risicato e Vincenzo De Caro – tre imprenditori italiani con background in fintech, brand strategy e...

Tutti gli aggiornamenti su Silicon Valley

Discussioni sull' argomento E se un giorno il mondo si rivoltasse contro Big Tech?; Ve lo abbiamo detto prima di tutti che alla fine Lovaglio sarebbe stato escluso dalla lista del Cda di Mps; Napoli e l’algoritmo della polemica: if (successo == napoletano) { indignazione(); stereotipo(); moraletta_finale(); }; Questo ragazzo ha lasciato la scuola media per costruire la sua startup IA in Cina. Ora sta conquistando anche la Silicon Valley.

Per il suo terzo ciclo di conferenze l'eminenza oscura della Silicon Valley, proprietario della controversa Palantir, sponsor di Trump e mentore di Vance, sbarca nella Capitale - facebook.com facebook

Le start up delle Ogr diventano grandi: le migliori 15 sono pronte a viaggiare verso la Silicon Valley x.com