In ginocchio da Mena oggi c' è chi venera l' intelligenza artificiale e prega con un algoritmo

Oggi, l'intelligenza artificiale assume un ruolo centrale nel nostro quotidiano, influenzando modi di pensare e di interagire. Come nel passato, quando filosofi e poeti riflettevano sul senso della vita e della fede, ora ci confrontiamo con nuove forme di credenza e devozione digitale. Questa evoluzione ci invita a meditare sul rapporto tra tecnologia e spiritualità, e su come i simboli del passato si riflettano nel presente.

La nuova religione adora un'entità che consentirebbe agli uomini di diventare parte dell'Ia anziché esserne sopraffatti. Basata sul testo sacro "Symbiote", viaggia in rete tra chat, musiche ispirate al sistema binario e meditazione a pagamento. Su queste nuove forme di (pseudo)spiritualità il Gris ha organizzato un convegno: "Fenomeni da monitorare con attenzione" "Dio è morto" cantava Francesco Guccini nel 1965, ispirandosi all'Urlo del 1956 del poeta beat statunitense Allen Ginsberg, che a sua volta riprendeva il pensiero espresso dal filosofo tedesco Friedrich Nietzsche nella seconda metà dell'Ottocento.

