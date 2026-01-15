Matthew McConaughey ha depositato presso l’Istituto americano della proprietà intellettuale estratti video e registrazioni della sua voce, allo scopo di tutelarsi dall’uso non autorizzato da parte di intelligenza artificiale. L’attore sottolinea l’importanza di garantire un giusto compenso per l’utilizzo della propria immagine e voce, contrastando l’uso selvaggio di queste tecnologie. Questa iniziativa evidenzia la necessità di regolamentare l’impiego dell’intelligenza artificiale nel rispetto dei diritti individual

Matthew McConaughey ha depositato estratti video della sua immagine e registrazioni sonore della sua voce presso l’Istituto americano della proprietà intellettuale, per proteggerli da un uso improprio da parte di gruppi o piattaforme di Intelligenza Artificiale. Diversi contenuti audiovisivi sono stati registrati dal ramo commerciale della fondazione Just Keep Livin, creata dall’attore e dalla moglie Camila, come ha rilevato l’Afp nella banca dati dell’United States Patent and Trademark Office (Uspto). Una vera e propria dichiarazione di guerra all’intelligenza artificiale selvaggia. “Vogliamo assicurarci che i nostri clienti godano della stessa protezione delle loro aziende – ha spiegato l’avvocato Kevin Yorn, che rappresenta l’attore – E assicurarci che possano essere remunerati per l’utilizzo della loro voce e della loro immagine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matthew McConaughey dichiara guerra all’intelligenza artificiale selvaggia. L’avvocato: “Deve essere remunerato per l’utilizzo della voce e dell’immagine”

Leggi anche: L’attore Matthew McConaughey brevetta la sua immagine per proteggerla dall’Intelligenza Artificiale

Leggi anche: L'Intelligenza artificiale può essere motivo di licenziamento? La risposta dell'avvocato Ugo Papa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Matthew McConaughey diventa un marchio registrato: la guerra dell'attore ai deepfake creati dall'intelligenza artificiale.

Matthew McConaughey racconta di quando si è perso il suo compleanno perché ha ascoltato That’s the Way Love Goes 34 volte di fila nel furgone. Iconico, sinceramente. #MatthewMcConaughey #Interview #JanetJackson #FunStories #Hollywood facebook

Matthew McConaughey: bello, ricco, famoso e protetto da copyright x.com