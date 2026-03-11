È morto Giuseppe Vancini Ferrara dice addio all’ex segretario di Confartigianato

A Ferrara è deceduto Giuseppe Vancini, ex segretario provinciale di Confartigianato. Domani avrebbe compiuto 74 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata oggi, lasciando un vuoto nella comunità locale. Vancini aveva ricoperto un ruolo importante all’interno dell’associazione di categoria e la sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente.

Ferrara, 11 marzo 2026 – Domani (12 marzo) avrebbe compiuto 74 anni. Giuseppe Vancini, per anni segretario provinciale di Confartigianato, non ce l’ha fatta. Affetto da tempo da una grave patologia, l’altro giorno è deceduto nel tardo pomeriggio. Oltre all’associazione degli artigiani, per la quale ha speso la maggior parte della sua vita impegnandosi a difenderne i valori e a preservarne la capacità di rappresentanza associativa, Vancini è stato tanto altro. Come gran parte della dirigenza di Confartigianato all’epoca, l’ex segretario fu un esponente di primo piano della Democrazia Cristiana. Classe dirigente, visione e pragmatismo. Gli incarichi di Vancini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

