Dal Consiglio comunale alla Bonifica fino a Coldiretti | Ferrara dice addio ad Antonella Barabani

Ferrara piange Antonella Barabani, scomparsa improvvisamente. La notizia ha lasciato sgomenti i suoi amici e i colleghi di Coldiretti, di cui faceva parte da molti anni. Antonella era molto conosciuta in città, soprattutto per il suo impegno nel mondo agricolo, condiviso con il marito Mario Brina. La sua morte ha lasciato un vuoto nel tessuto sociale e tra chi lavorava con lei per lo sviluppo del territorio.

L'improvvisa scomparsa di Antonella Barabani ha colto di sconcerto e addolorato Coldiretti Ferrara, cui Antonella era associata da lunghi anni, insieme al marito Mario Brina, con il quale condivideva appassionatamente la gestione di fondi agricoli in diverse zone della nostra provincia.

